Un grave lutto ha colpito la cultura algherese: se ne è andato Sergio Bolgeri

Aveva 89 anni e ha rappresentato a lungo uno dei riferimenti più genuini e autentici dell'espressione artistica di un uomo di grande ingegno oltre che una persona di rara sensibilità. Era nato a Sassari nel 1931 e nel capoluogo ha cessato di vivere, nel reparto di rianimazione del Santissima Annunziata dove era ricoverato in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute. A Sassari era nato ma era perfettamente integrato nella sua Alghero. Definirlo un artista multiforme non è improprio: pittore, restauratore di antiche decorazioni, di quadri, negli ultimi anni aveva la sua bottega in via Manzoni dove lavorava insieme al figlio Renzo. Nel 1964 si era diplomato nell'istituto d'arte di Sassari in decorazione pittorica. Artista ma anche poeta e scrittore. Ha anche insegnato in diversi istituti scolastici cittadini.





Il suo lavoro di restauratore di mobili e quadri antichi di pregio aveva del miracoloso: le opere affidategli tornavano a vivere e non era raro che qualche cliente gli riconosceva di avere addirittura migliorato l'oggetto assegnatoli per il restauro. Per anni ha collaborato attivamente, e con risultati di assoluto rilievo, nella realizzazione dell'immagine grafica di eventi organizzati dalla Azienda di Soggiorno, dal Comune di Alghero. Si ricordano importanti collaborazioni con la Rai e con società editrici. Sergio Bolgeri era anche una bella persona, educata, discreta, ricca di buon senso, mai fuori dalle righe, con una modestia perfino esagerata viste le genialità che possedeva e che gli avrebbero consentito di porsi con atteggiamenti diversi. Spesso apprezzato anche il suo senso critico, fuori dagli schemi, coerente con se stesso e, forse, perfino orgoglioso di qualche ruvidità. Ma quando si trattava di arte ne aveva tutti i titoli. Alghero perde un pezzo importante, un uomo che la città farebbe bene a ricordare.