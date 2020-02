Decolla Alghero Music (re)Generation: protagonisti il rap e il trap

Ospiti d'onore Cool Caddish e Balentia che interverranno alla Masterclass della mattina, oltre che suonare sul palco della struttura di Piazza Pino Piras dove lo show sarà presentato da Gianfranco Corona. In serata saranno premiati i primi tre da una giuria capitanata da Enzo Favata. Dunque appuntamento a domani per un grande evento ideato e organizzato dalla Fondazione Alghero in collaborazione con la Consulta Giovanile di Alghero.

Si svolgerà oggi ad Alghero l'evento dedicato ai giovani e ai generi musicali rap e trap. Alghero Music (re)Generation . L'iniziativa prenderà il via alle 11.15 all'Istituto Tecnico Alghero. Grazie alla disponibilità dei dirigenti a capo degli Istituti Superiori cittadini, nell'auditorium di via Diaz si parlerà di rap, trap e street art ovvero i generi proposti dai giovani artisti che si esibiranno stasera alle ore 20.30 nell'ex-Mercato dell'Ortofrutta di via Sassari.