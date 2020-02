Cronaca Marijuana e bilancini: denunciato

Nel corso di servizi di controllo del territorio predisposti nel capoluogo dal Questore Massimo Alberto Colucci per contrastare lo spaccio di droga nei pressi di Istituti scolastici, la Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un nuorese trovato in possesso di circa 60 grammi di marijuana pronta per lo spaccio, due bilancini di precisione e denaro in contante, corrispettivo di precedenti cessioni.