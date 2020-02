La vendita dei 4 supermercati Auchan presenti in Sardegna al gigante della grande distribuzione Conad, non sembra poroprio nascere all'insegna della buona salute visto che tale passaggio comporterà la messa in cassa integrazione di circa il 60 per cento dei lavoratori ex Auchan su tutto il territorio nazionale dei quali 435 in Sardegna . In agitazione naturalmente le forze sociali ma soprattutto i diretti interessati : i lavoratori.