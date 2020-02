Alghero: sabato manifestazione davanti all'ospedale Marino

Il circolo ricorda poi che Sabato 15 febbraio ore 10.30 si terrà fronte Ospedale Marino una manifestazione di protesta contro le condizioni cui versa la sanità algherese ma anche di sensibilizzazione "contro questo immobilismo che sta portando ad una vera e propria paralisi della attività ospedaliera del Marino da sempre eccellenza sarda ". L'hashtag per le comunicazioni sui social media è invece il seguente: #UnitiControLaChiusuraDellospedaleMarino. Sullo stesso argoimento si registra una nota del circolo Tricolore di Fratelli d'Italia Alghero. contro la chiusura delle sale operatorie dell'ospedale Marino . Nella nota di fa notare che "Già con un precedente comunicato il Circolo ha alzato la voce invitando e sensibilizzando il sindaco Conoci, l' amministrazione, il Presidente Solinas e l'assessore alla sanità Nieddu a tutelare e salvaguardare il diritto alla salute e alle cure mediche nel proprio territorio. Il circolo Tricolore - aggiunge la nota - è stato tra i promotori della raccolte firme, iniziativa che ha visto riunite maggioranza e opposizione fronte Ospedale Marino e Largo San Francesco raggiungendo più di cinquemila adesioni. Da sempre al fianco dei vari comitati costituiti in città che portano avanti iniziative di mobilitazione contro scelte che vengono da lontano e che si stanno rivelando scellerate per l'intero territorio del nord ovest Sardegna."

