Liquidazione Air Italy: a Ryanair interessano soltanto tratte e passeggeri

Un merito che gli va riconosciuto oltre a quello , non proprio secondario, di aver portato nei piccoli aeroporti importanti volumi di traffico che hanno rivitalizzato quei territori con ricadute economiche importanti. Sono stati i più bravi mercanti di trasporto aereo negli ultimi 30 anni. Ma chi pensava a un interessamento della compagnia irlandese a ciò che resta di Air Italy si sbagliava, al vettore di Dublino non interessa inserirsi in un contesto la cui gestione industriale è agli antipodi rispetto a quella Ryanair, su tutti i fronti e soprattutto su quelli della economicità dell'impresa e del personale. E sul possibile " affaccio " di Ryanair nell'orizzonte ex Meridiana giunge subito un chiarimento avvenuto nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Milano. Da buoni mercanti agli irlandesi interessano le rotte, il commerciale, il mercato estivo della Costa Smeralda, interessa ciò che crea produzione e non perdite.









La regina dei low cost continentali si è infatti subito messa a disposizione della clientela Air Italy, annunciando anche condizioni tariffarie sempre low cost. Una presenza che non viene esclusa invece, se ne sta discutendo in queste ore, è quella di allestire una base nell'aeroporto Costa Smeralda dove da stamattina i lavoratori Air Italy, 1.200 complessivamente e oltre 500 in Sardegna, hanno ripreso a percorrere la dura strada della protesta, del presidio, dell'attesa.

Nell'ultimo decennio del secolo scorso hanno inventato il fenomeno low cost, hanno cambiato il mercato del trasporto aereo in tutto il Vecchio Continente e hanno vinto. In Italia hanno perfino messo sotto per volumi di traffico l'ex compagnia di bandiera Alitalia. Sono stati i più bravi e la loro rivoluzione rappresenta perfino una straordinaria operazione culturale in quanto con pochi euro hanno consentito a milioni di giovani europei di viaggiare, istruirsi, conoscere gli Stati d'Europa.