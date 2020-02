Air Italy: UGL da la sveglia a Regione e Governo

"Ci sono i posti di lavoro che andranno persi e professionalità che tanto hanno dato alla compagnia e che non meritano di essere, a loro volta, liquidate con una lettera. Pretendiamo garanzie per loro e rispetto per i Sardi - attacca Testoni -, soprattutto per la Gallura e in generale il Nord Sardegna, che avrebbero ricadute disastrose dall'abbandono repentino di Air Italy. Noi siamo pronti a fare la nostra parte - conclude il segretario Ugl - il settore Trasporto del sindacato è supportato dalla Confederazione e ha già attivato con effetto immediato lo stato di agitazione dei lavoratori e indetto uno sciopero per il 25 febbraio. Siamo pronti a scendere in piazza anche con una mobilitazione generale, ma chiediamo e pretendiamo dalla Giunta Solinas e dal Governo la massima attenzione per questa vertenza, sicuramente maggiore di quella avuta finora per l'intero comparto dei trasporti e dei collegamenti nell'Isola".