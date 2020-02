Prezzo del latte: un ordine del giorno sbagliato

Lo sostiene Tore Piana , presidente del Centro Studi Agricoli , che aggiunge : "Ma in questo caso i tre presidenti hanno piena e formale ragione a non partecipare, in quanto il loro ruolo istituzionale vieta tassativamente la partecipazione a riunioni dove si possa discutere il prezzo del latte, pena la multa di grosse somme emessa da Agecom.









Sicuramente l’ordine del giorno è formulato male da parte dell’Assessorato Regionale all’agricoltura. Ancora una volta - conclude Tore Piana - a mancare è il ruolo e la presenza dell’Organismo Interprofessionale OILOS, il cui presidente farebbe meglio a rassegnare le dimissioni "

"Spiace leggere oggi ,su tutti gli organi di stampa dell’assenza alla riunione sul prezzo del latte di pecora, convocata dall’Assessorato all’Agricoltura per oggii 13 Febbraio, dei rappresentanti dei tre Consorzi delle DOP ".