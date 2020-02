Liquidazione Air Italy: assemblea dei lavoratori a Malpensa

A seguito delle notizie di ieri e quindi della liquidazione dell'azienda, - riferiscono i sindacati in una nota - occorre che tutti i lavoratori compiano uno sforzo per affrontare la fase delicata e decisiva che ci aspetta nei prossimi mesi. La partita da giocare è di estrema importanza e chiama in causa le istituzioni di questo Paese. Una battaglia che va combattuta per chi è dentro l'azienda e per chi è fuori.









Dal punto di vista tecnico ci saranno da affrontare molte cose che riguardano tutti. Andrà inoltre posta la questione politica che riguarda il Governo attuale e cosa intende fare per Air Italy e tutto il settore, ci aspettiamo un forte richiamo agli investitori che hanno scelto un modo barbaro e unico nella storia dell'aviazione italiana di cessare le attività senza preavviso alcuno, malgrado fosse deciso da tempo. Quanto fatto da Air Italy e dagli azionisti è gravissimo - conclude la nota - e ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità ". L'assemble è aperta e tutti e viene sollecitata la massima partecipazione.

Le organizzazioni sindacali della Usb, Associazione Piloti e Cobas hanno indetto per oggi mercoledì 12 febbraio una assemeblea dei lavoratori che si terrà nell'aeroporto di Malpensa alle 17 alla quale saranno presenti i rappresentantio nazionali. "