La fine di un incubo: dal 18 febbraio i lavoratori di Forestas in servizio

“Si chiude una vicenda di precariato che dura da decenni e che si era aggravata in maniera preoccupante negli ultimi mesi rischiando di lasciare a casa gli operai di Forestas”, spiega Garau. “L’Agenzia regionale ha rispettato gli impegni assunti portando a compimento l’iter. La Uila ha rivendicato questo obiettivo in diversi momenti di lotta, chiedendo con forza la loro assunzione a tempo indeterminato e full time: oggi questo obiettivo può dirsi finalmente raggiunto. Ora servono le risorse aggiuntive per il passaggio dei lavoratori al comparto regione. La Uila andrà avanti insieme alla Uil Fpl per cercare di ottenere il risultato migliore possibile in sede di contrattazione che finalmente dovrà coinvolgere tutti i lavoratori di Forestas"

“La Uila ha rivendicato l’obiettivo della stabilizzazione dei lavoratori precari di Forestas in diversi momenti di lotta: per questo oggi per noi è un giorno di festa”. Così la segretaria generale della UILA UIL Sardegna, Gaia Garau, esprime la sua soddisfazione in merito all’esito positivo della vertenza dei lavoratori precari dell’agenzia regionale. Questa mattina il Commissario dell’Agenzia Forestas Giovanni Caria e il Direttore generale Salvatore Mela hanno infatti incontrato le organizzazioni sindacali annunciando la data della firma dei contratti individuali dei 1160 lavoratori a tempo determinato che entreranno in servizio il prossimo 18 febbraio.