Alghero: nuova udienza per il maestro di ballo algherese accusato di abusi sessuali





Sempre secondo il racconto della vittima, una volta diventata maggiorenne la giovane avrebbe deciso di non continuare a tacere e di denunciare gli abusi che aveva subito per diverso tempo. Erano quindi partite le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Alghero al termine del quale il magistrato aveva emesso un provvedimento restrittivo a carico del maestro algherese per abusi sessuali, violenza e minacce. Provvedimento degli arresti domiciliari ancora operativo.









Il Gip ha fissato una nuova udienza per il prossimo 8 giugno, dando contestualmente incarico a una psichiatra per svolgere ulteriori approfondimenti.

Sarà una perizia psichiatrica a portare un contributo di chiarezza nella complessa vicenda che nei giorni scorsi è approdata nell'aula del Tribunale die Sassari per la procedura dell'incidente probatorio in relazione ai presunti abuisi sessuali che un maestro di ballo algherese di 64 anni avrebbe commesso nei confronti di una sua allieva che, all'epoca dei fatti, di anni ne aveva soltanto 14. L'episodio è stato ripercorso nei giorni scorsi nell'aula del tribunale, presenti tutti i soggetti, con versioni evidentemente contrapposte. La ragazza ha raccontato che in occasione delle sue lezioni di ballo il maestro la costringeva ad atti sessuali minacciandola nel caso avesse parlato con qualcuno dei loro incontri.