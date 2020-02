Il messaggio del presidente per la tragedia delle foibe

Anche la Sardegna pagò un prezzo altissimo alla furia omicida; furono uccisi operai, minatori, militari, in un massacro nascosto di cui solo recentemente il mondo ha potuto valutare la portata".

Comincia così il messaggio del presidente della Regione Christian Solinas in occasione della giornata del 10 di Febbraio dedicata al ricordo di quella immensa tragedia. "Di quell'eccidio sentiamo il dovere - aggiunge - di proseguire il ricordo e di tramandarlo alle giovani generazioni, perché sia un monito perenne per prevenire e condannare la violenza e per contribuire alla costruzione di un mondo di pace.