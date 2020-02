Quanta tristezza a Fertilia

In effetti un po di malinconia era prodotta dai contenuti della stessa giornata, il 10 di febbraio, quella dedicata per Legge al ricordo delle foibe. E questo sentimento era ben visibile soprattutto suoi volti dei più anziani che seguivano il corteo in silenzio, magari ricordando dolori di famiglia, cari scomparsi, vecchie ferite che non rimarginano tanto presto, affetti, parenti e amici perduti nella violenza del dopo guerra, dalla caduta del fascismo. Tragedie insopportabili che la sinistra non voleva che fossero note. Le note del Silenzio fuori ordinanza diffuse sotto il vecchio Leone hanno poi favorito anche momenti di commozione. Oltre alla ricorrenza che riporta alla memoria gli esuli che proprio a Fertilia ha coivolto le famiglie di uomini e donne in fuga dai massacri tititni, a dare una sensazione di tristezza ha contribuito anche il tempo: nuvoloni grigi, bassi, proprio un grigiore diffuso con minaccia di pioggia, un po di freddo e strade deserte, che hanno cancellato tutti i colori intorno a San Marco.





Ma forse la vera tristezza della borgata giuliana è un'altra, non meno dolorosa, che fa riflettere. Gli intonaci delle vecchie costruzioni di Fondazione scrostati e cadenti, gli infissi logori sostituiti secondo criteri tipici del fai da te, edifici cadenti, il teatro incendiato in abbandono, una sensazione di solitudine istituzionale inquietante. Eppure proprio nel borgo di Fertilia, perchè di proporzioni contenute, quasi una bomboniera, era possibile fare molto di più. E poiché il proprietario del patrimonio immobiliare era lo Stato, nelle sue diverse ramificazioni burocratiche, ministeriali, nazionali, regionali e locali, il posto sul banco degli impuati gli spetta di diritto. A Fertilia non andava realizzato il Colosseo, l'Arco di Trionfo, il Pantheon o Notre Dame ma soltanto l'imbiancatura delle facciate, il ripristino degli infissi, la sistemazione dei giardini, la riqualificazione dal degrado di molti immobili pubblici, qualche tetto sconnesso, infiltrazioni di umidità, il campo sportivo, ordinarissima manutenzione.





Ecco perchè a Fertilia c'è tanta tristezza. La malinconia, e la anche la rabbia, poi aumentano se si pensa che la borgata sul mare, con il porticciolo, a una manciata di minuti dall'aeroporto, dispone di straordinarie bellezze ambientali che dovevano essere in grado di dare ai suoi abitanti, e non solo, benessere e serenità. E forse andando indietro negli anni trovano perfino giustificazione ii fremiti che portarono ad avere voglia di autonomia, diventare Comune, vicino ma lontano da Alghero, città che, spesso, più che madre, è stata matrigna.