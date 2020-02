Alghero: il ricordo delle foibe a Fertilia - Conoci: "Un altro tassello della storia"

"Una sciagura nazionale sottovalutata, ma oggi bisogna stare attenti, oltre, al negazionismo e all'indifferenza”. Lo ha dichiarato il sindaco di Alghero Mario Conoci durante le derimonie svoltesi a Fertilia." Sono le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella sulla tragedia delle foibe che oggi viene commemorata grazie alla legge del 2004" ha aggiunto il sindaco di Alghero che ha poi proseguito: "Una tragedia alla quale per troppo tempo non è stato attribuito il dovuto rilievo. La memoria negata che oggi, pur con fatica, si cerca di far emergere per poter finalmente avere nel nostro Paese una verità condivisa. A Fertilia oggi abbiamo commemorato questa Giornata, organizzata dall’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, prima con la santa messa celebrata dal vescovo Mauro Maria Morfino e poi con la deposizione di corone in ricordo dei profughi giuliano - dalmati e nel monumento del Cristo delle Foibe".





"Ho partecipato alle cerimonie con il presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore, con il vicesindaco Giovanna Caria, con i Consiglieri comunali. Al mio fianco, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il Questore di Sassari Diego Buso, i sindaco di Sassari Nanni Campus e il Sindaco di Uri Lucia Cirroni. Tanta partecipazione per questa commemorazione, in un luogo, Fertilia, che nel dopoguerra ha accolto una folta comunità di famiglie costrette a scappare alle persecuzioni. Oggi abbiamo messo un altro tassello affinché la storia che ci tocca da vicino come algheresi prima di tutto, ma come sardi e come italiani torni al suo posto. E dobbiamo tutti chiedere scusa a questi nostri connazionali."