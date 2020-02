Il Safer Internet Day della Poliizia Postale - Iniziative a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è quello di coinvolgere, educare e formare i ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre i rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i giovani a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale. “La sensibilizzazione sui temi della sicurezza online e sull’uso responsabile della rete – dichiara Nunzia Ciardi Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - è un impegno quotidiano della Polizia Postale e delle Comunicazioni.







Cagliari :Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni ha organizzato un convegno presso il Convitto nazionale statale “Vittorio Emanuele II” suddiviso in due momenti, la mattinata sarà dedicata agli studenti e agli insegnanti mentre il pomeriggio sarà rivolto a tutti i genitori degli alunni del convitto nazionale.

Sassari :Il personale della Sezione Polizia Postale terrà una conferenza presso il liceo scientifico “Spano”.

Nuoro :Personale della locale Polizia Postale terrà una lezione sui rischi della rete e cyberbullismo presso la scuola secondaria di I° di Borore dell’Istituto comprensivo n.1 di Macomer.





Oristano :Il personale della specialità terrà un incontro con alunni ed insegnati presso la sede di Seneghe dell’istituto comprensivo Santulussurgiu. E la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione è imprescindibile. Iniziative come quella della giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Internet, continua Ciardi, celebrata ormai in oltre 150 paesi tra cui l’Italia, sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza della rete all’attenzione di un grande numero di persone, giovani e adulti, che a loro volta sono ineliminabili figure di riferimento per orientare i più piccoli ad un uso sicuro e responsabile della rete”. In Sardegna la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha adottato le seguenti iniziative:

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2020, che quest’anno si terrà martedì 11 febbraio, la Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyberbullismo su tutto il territorio nazionale. Si tratterà di un’edizione speciale del progetto Una vita da social con lo svolgimento in contemporanea, il prossimo 11 febbraio, di incontri presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La Polizia Postale e delle Comunicazioni, in occasione della celebrazione della giornata mondiale della sicurezza informatica, incontrerà oltre 60.000 ragazzi uniti dallo slogan della campagna “insieme per un internet migliore”.