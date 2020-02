Sassari: disagi al Santissima Annunziata per problemi alla rete elettrica

Per questo motivo, alcuni disagi sono stati segnalati al pronto soccorso, dove l'attività del personale sanitario e le comunicazioni tra reparti è strettamente legata al sistema informatico che ha subito uno stop a causa dell'intervento al data center. «Infatti – precisa il direttore del pronto soccorso Mario Oppes – non abbiamo registrato disagi determinati da un prolungamento dei tempi di attesa per la visita medica, anche perché in servizio c'erano quattro medici che hanno lavorato incessantemente. Piuttosto si è rilevata una difficoltà nel registrare la conclusione dei percorsi diagnostici, perché le procedure operative di emergenza hanno richiesto l'utilizzo dei moduli cartacei sia per richiedere gli accertamenti sia per acquisire i relativi referti».