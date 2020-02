Il delitto di Speranza Ponti: l'ultimo esame del dna - Poi il rito funebre

La donna di 53 anni che sarebbe morta tra il 5 e 6 dicembre scorso, secondo il fidanzato Massimiliano Farci, 53 anni, ergastolano in regime di semilibertà nel carcere di Alghero, che insieme a Speranza gestiva una pizzeria in via XX Settembre, si sarebbe impiccata nel loro appartamento di via Vittorio Emanuele. Sempre secondo la ricostruzione del Farci, che ricordiamo è ristretto nel carcere di Bancali con l'accusa di essere l'assassino della donna e imputato anche di occultamento di cadavere, furto e utilizzo del bancomat della sua compagna, una volta scoperto il corpo senza vita della fidanzata suicida, lo avrebbe avvolto in un lenzuolo, caricato nella sua auto, e trasportato sulla collina di Carrabuffas. Dove il 30 di gennaio, dopo essere stato fortemente sospettato di essere l'assassino, avrebbe portato i Carabinieri della Compagnia di Alghero per il ritrovamento.





Il trasferimento del cadavere di Speranza lo avrebbe svolto da solo nonostante gli inquirenti ritengono che potrebbe essersi fatto aiutare da qualche complice. Si è detto che ci vorrà ancora qualche giorno perchè la tragedia di Speranza Ponti trovi pace: il pubblico ministero Beatrice Giovannetti ha infatti disposto un ulteriore e ultimo accertamento, l'individuazione del Dna e la comparazione con quello della madre. Incarico affidato ai Carabinieri del Ris di Cagliari. Va purtroppo ricordato che il cadavere di Speranza Ponti è rimasto tra i rovi di Carrabuffas dal 5/6 dicembre e fino al 30 di gennaio. Quasi due mesi durante i quali oltre al processo di decomposizione naturale, agli agenti atmosferici, gli animali selvatici nel hanno fatto scempio rendendolo irriconoscibile. Ecco il perchè del Dna.









Nel corso degli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno eseguito ulteriori sovralluoghi e raccolto ancora materiale: nell'appartamento di via Vittorio Emanuele, nella pizzeria di via XX Settembre e sull'auto utilizzata dal Farci che risulta di proprietà della madre di Speranza Ponti. Ma se le indagini seguiranno il loro corso nel rispetto dei tempi e delle procedure di giustizia, ciò che ora si attende con ansia è l'ultimo abbraccio alla sfortunata donna di Uri travolta da un destino decisamente crudele. Un abbraccio forte di affetto e solidarietà che ha coinvolto sul piano emotivo una intera comunità. I Comuni di Alghero e Uri hanno disposto per il giorno dei funerali la proclamazione del lutto cittadino.

Ci vorrà ancora qualche giorno perchè le spoglie mortali di Speranza Ponti trovino finalmente pace con la restituzione della salma e la celebrazione del rito funebre. Cerimonia che si doveva tenere già da giovedì scorso nella parrocchia di Nostra Signora della Pazienza a Uri ma che è stata rinviata proprio per consetire lo svolgimento di tutti gli esami autopici e delle perizie disposte dalla magistratura inquirente.