Trasporti in Sardegna: lunedì sciopero Tirrenia Usb - Giovedì 13 Cgil Cisl e Uil

Le forze sindacali contestano alla società di navigazione di aver adottato un programma di riorganizzazione della compagnia di navigazione che precede, tra le altre c ose, la chiusura delle sedi di Cagliari e Napoli. Percorso organizzativo evidentemente sufficiente per proclamare, in giornate diverse, due giorni di sciopero.

La Sardegna non sta attraverso un periodo felice per quanto riguarda i trasporti, via cielo e via terra. Dopo lo sciopero del trasporto aereo dei giorni scorsi è ora la volta di quello marittimo relativamente alla Tiorrenia : lunedì si asterranno dal lavoro gli iscritti all'Usb, giovedì quelli di Cgil, Cisl e Uil.