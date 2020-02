Sassari: badante condannata per tortura - La vittima un algherese di 90 anni

Chissà quali sono state le ragioni che hanno spinto una badante di 66 anni a riempire di escrementi la faccia del proprio paziente, un algherese di 90 anni, semiparalizzato da un ictus. Una reazione emotiva per il lavoro che la donna svolgeva, e per il quale era regolarmente retribuita, nel convincimento che ciò faceva, magari per bisogno, rappresentava per lei una umiliazione? Uno scatto d'ira nei confronti della persona che, secondo lei, rappresentava la causa di quella umiliazione quotidiana visto che doveva ripulirlo dalle feci? Un crudele dispetto, una sorta di rivincita anche vigliacca dato che l'uomo non era in grado di difendersi?





Domande che giungono spontanee e alle quali non è semplice dare una risposta e che forse solo la protagonista di questa penosa vicenda (forse ora anche pentita) può soddisfare. L'epispodio, dopo la denuncia dei familiari del 90enne, è arrivato in Tribunale a Sassari. Nella immediatezza del fatto la donna era stata arrestata. Ora i giudici hanno condannato Francesca Gaspa di Osilo a due anni di reclusione concedendole il beneficio della condizionale. In sentenza anche il pagamento delle spese legali e una provvisionale di risarcimento ai familiari dell'anziano di 8mila euro. La novità della sentenza è rappresentata dal fatto che è stato applicato alla donna il reato di tortura, reato inserito nel codice penale dal luglio del 2017.