Alghero: larghi orizzonti per le casette dell'acqua

C'è inoltre il convincimento che rendendo più gradevole la qualità dell'acqua, e su questo fronte appare determinante il ruolo di Abbanoa, si possa allargare il fronte dei consumi con l'utilizzo di quella che proviene dai rubinetti di casa. Come avveniva una volta per la maggior parte delle famiglie. Un percorso che vale la pena di cominciare, anche sul piano culturale, anche perchè i risultati sarebbero di straordinario interesse: per le tasche delle famiglie e per l'ambiente.

"La sperimentazione - aggiunge - riguarda una prima fase che sarà utile per valutare nel merito quali saranno i risultati ma è nostro obiettivo svolgere una azione in tal senso di proporzioni ancora più vaste". Il vice sindaco fa riferimento alla opportunità che le borgate e tutti i quartieri della città siano dotati di un impianto del genere, in una visione più ampia che guarda all'ambiente, la riduzione delle bottiglie di plastica, al risparmio, un litro d'acqua costa soltanto 5 centesimi, e all'offerta di un servizio di pubblico interesse più generale.