Gli scogli della Moby: il racconto di un "naufrago" - Odissea di un imprenditore algherese

Più che uno sfogo è la legittima presa d'atto di una condizione di sottomissione umiliante che i sardi, e tutti coloro che per una qualche ragione debbono venire o partire dalla Sardegna, subiscono da sempre. Prigionieri dell'Isola ma soprattutto vittime incolpevoli di un sistema di trasporti che lascia intravedere connivenze inaccettabili. E' una delle "vittime" del traghetto della Moby che collega Santa Teresa con la Corsica che ancora una volta è andato a finire sugli scogli della fascia costiera teresina. Ma lasciamo che sia Marco Pala, giovane imprenditore algherese, che ha vissuto in prima persona un vero e proprio calvario che, opportunamente, è stato portato all'attenzione delle più alte cariche Regionali che spero prendano gli opportuni provvedimenti.





"03 Febbraio ore 7.00, il rraghetto Giraglia della Moby per la Corsica non parte per il maltempo e così resta alla fonda per 2 giorni". Comincia così il racconto di Marco Pala che poi prosegue: "Il giorno 6 febbraio, condimeteo migliorate, riesce a partire ma purtroppo va a sbattere sugli scogli di Santa Teresa ed è già la 2ª volta (la prima gita sugli scogli è avvenuta nel 2016) o come capitato per ben 2 volte nel 2017 ha i motori o generatori in avaria mettendo a repentaglio i passeggeri con la nave priva di controllo!! Nell'epoca dei social e delle iper connessioni web ancora una volta decine e decine di Sardi lasciati al proprio destino in terra straniera dal Gruppo Onorato che non cambia musica rispetto alla terribile gestione Tirrenia!!! Sul traghetto del 1981 non si contano i controlli del Rina, oramai totalmente inadeguato e inaffidabile alle sempre più crescenti esigenze commerciali tra le due "Isole Gemelle" e dei nostri artigiani e lavoratori "nuovi pendolari" del lavoro che si recano in Corsica per portare alta professionalità e conoscenza soprattutto nel settore edile e artigianale.





Una rete di rapporti commerciali che con un servizio adeguato e sicuro potrebbe creare grande un grande indotto economico per la nostra Isola. Lavoratori Sardi che per portare sostentamento alle famiglie tornano a casa ogni 2 settimane e devono fare affidamento (a parte per le condizioni meteo) su una compagnia che scarica le proprie responsabilità con semplici messaggi telefonici o mail!!!!! Senza la capacità né la volontà di riproteggere con le compagnie amiche i propri passeggeri. Quei lavoratori che hanno urgenza di rientrare e che oggi 7 Febbraio sono con me sulla Nave Mega Smeralda della Corsica Ferries, devono fare i salti mortali affrontando spese folli per il rientro a casa!!! Io come tanti altri arrivati lunedì 3 febbraio in Corsica siamo stati costretti a prendere oggi 7 febbraio il ritorno con il traghetto da Bastia a Livorno e da Livorno a Golfo Aranci!!!! Con arrivo domani 8 febbraio La Moby non ha dato nessuna assistenza e per il momento non ha fatto nulla per recuperare i passeggeri rimasti letteralmente abbandonati al proprio destino !!!! Inaccettabile. Da Denuncia!!!





Ps: Sul traghetto dove mi trovo adesso ci sono tanti pendolari Toscani che grazie a collegamenti adeguati possono lavorare tranquillamente senza preoccupazioni di non riuscire a rientrare dalla proprie famiglie Ma si sa è una tradizione - conclude con amarezza l'imprenditore algherese - che tramandiamo da sempre i Sardi in 2ª classe".

Marco Pala