Sassari: arrestato uno spacciatore

Per quel motivo era stato emesso il provvedimento restrittivo che però non era stato possibile eseguire perché il 33enne si era allontanato dalla città emiliana. Dopo alcuni mesi, però, la Squadra Mobile lo ha rintracciato in un appartamento del centro storico di Sassari e dopo avergli notificato l’atto del Magistrato di Bologna, lo ha tratto in arresto conducendolo in Carcere a Bancali.