Air Italy: i lavoratori a Cagliari per fare sentire la propria voce





Rispetto a un quadro predominato dall'immobilismo manageriale e in attesa dell'assemblea straordinaria dei soci - prevista per il prossimo 18 febbraio - è stata assunta la determinazione di aumentare il livello di visibilità della vertenza Air Italy, al di là delle canoniche azioni di sciopero, portando la voce dei dipendenti direttamente sotto la sede della giunta regionale sarda, altra grande assente nella tutela del patrimonio umano della Compagnia – in particolare quello gallurese – radicato nel territorio sardo tanto quanto la stessa Air Italy.









Lo faremo come lavoratori, andando - conclude la nota - oltre le appartenenze sindacali, nell' esclusivo interesse di tutti noi. Nessuno pensi di potersi salvare delegando a terzi la tutela del proprio posto di lavoro: è già successo ed è stata una mattanza che non vogliamo si ripeta, rinnovata e peggiorata".

Le rappresentanze sindacali di Ap, Cobas, Usb Air Italy , al termine della ssemblea dei lavoratori svoltasi nelal giornata del 7 febbario, giornata di sciopero, hanno diffuso una nota che riportiamo di seguito. ". Dopo una disamina della situazione attuale si è aperto uno scambio proficuo con i partecipanti sulle molteplici criticità che interessano l'azienda.