Dopo il fallimento del pubblico il rilancio di Fertilia può partire con il privato

Chissà se gli uomini della politica, quelli di ieri e di oggi, si sono mai chiesti perchè le iniziative prodotte dal pubblico necessitano di decenni prima di essere realizzate. E spesso non vengono neanche portate a termine. Da queste parti il territorio puà vantare diversi e poco gradevoli primati: dal progetto di rilancio di Surigheddu e Mamuntanas sono trascorsi oltre 30 anni, la Sassari -Alghero vanta la stessa anzianità di servizio con l'ultimo tratto affidato all'incertezza, il palazzo dei Congressi di Maria Pia ha superato il quarto di secolo di inutilità e abbandono. Fiumi di denaro pubblico sperperati. Ma finiscono nella pentola della cialtroneria politica anche progettualità meno complesse, più facilmente raggiungibili perchè di portata limitata sul piano progettuale e anche sui costi.





E' il caso del piano di riqualificazione di Fertilia, annunciato dall'allora presidente della Regione, Renato Soru, nel corso di un incontro svoltosi proprio nella borgata giuliana. Si parla del 2005. Soru, che in occasione di quella visita definì Fertilia una perla del Mediterraneo, aveva finanziato il progetto in questione con 2 milioni e mezzo di euro. Ebbene, anche di quel progetto, a parte il fiume di parole e annunci, a 15 anni di distanza non si è visto niente. E sempre per restare tra le miserie di casa nostra, vale la pena di ricordare che la circonvallazione della città, quella che unisce il Nord e il Sud dell'area urbana senza passare per il centro storico catalano, decolla ai tempi della Giunta Soru, quindi Cappellacci e via via tutti gli altri. Dal 2017 è stata appaltata all'impresa Angius di Sassari. Ma ancora non si vede neanche un picchetto. Che sia destinata ad aggiungersi ai record locali della incapacità gestionale della politica? E in questa situazione di ritardi folli e di buio profondo, per tornare a Fertilia, all'ombra di San Marco sembra accendersi una luce che è già carica di aspettative.





Una società privata con sede a Sassari, la Neddu Costruzioni, ha acquistato all'asta nel dicembre scorso l'ex albergo Bellavista, 2000 metri quadri, 47 stanze e varie pertinenze. Acquisto motivato dalla società per diversificare gli investimenti anche alla luce di nuove energie aziendali, evidentemente giovani, alle quali il mondo dell'industria delle vacanze sembra produrre motivo di grande interesse. L'investimento non si limita evidentemente al solo acquisto ma prevede il mantenimento della funzione ricettiva, la completa riqualificazione dell'albergo la cui classificazione rimane a 3 Stelle ma con un salto di qualità vista la presenza di servizi colletarali, qualche indiscrezione riferisce di un centro benessere di livello, e di una funzionalità moderna all'altezza del turismo del Terzo Millennio. Secondo alcune informazioni è al momento in corso la definizione delle procedure di acquisto, il trasferimento in proprietà, e gli ultimi dettagli tecnico burocratici prima di poter aprire ufficialmente il cantiere.





Dalla data di accantieramento non dovrebbero trascorrere più di un paio di anni perchè l'impianto entri in produzione con evidenti ricadute economico occupazionali non soltanto per la borgata. Si potrebbe quindi perfino azzardare che all'inizio del 2023 il Bellavista tornerà a vivere. "Sarebbe davvero un bel risultato" commenta Ennio Ballarini, battagliero esponente politico di Fertilia, a lungo amministratore pubblico e dirigente di partito. "Quando abbiamo conosciuto il nome dell'acquirente del Bellavista - aggiunge - abbiamo espresso gradimento per la serietà della azienda. Ora auspichiamo che le istituzioni collaborino attivamente per il decollo del progetto di riqualificazione che porterà alla riapertura dell'albergo di Fertilia".