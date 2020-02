Polizia Stradale Nuoro: Giacinto Matera lascia l'incarico

Protagonista di Campagne internazionali di prevenzione a tutela della legalità, quale quelle previste dal progetto di ICARO che la vede impegnata nelle scuole a contatto con gli studenti per la prevenzione degli incidenti stradali e quella di “Edward” European Day Without a Road Death, promossa dal network europeo di Polizie Stradali “TISPOL” “Giornata European Senza Vittime della Strada“, la Polizia Stradale di Nuoro, la più grande per numero di personale e di Distaccamenti nella Sardegna, realizza circa 13 pattuglie al giorno e nel 2019 ha realizzato 341 servizi di controllo della velocità, 204 servizi dedicati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza alcolica e di alterazione psicofisica zioni dovute alle sostanze alcoliche, 520 servizi sul controllo dei trasporti delle merci e delle persone e ha proceduto al contesto di circa 14.500 atti contravvenzionali, con 1366 patenti ritirate a vario titolo. 233 sono stati gli incidenti rilevati di cui 6 con esito mortale ed 88 con lesioni. Nel settore della Polizia Giudiziaria, sono state denunciate 389 persone in stato di libertà, e tratte in arresto 5 persone.









Venerdì 7 febbraio alle 12:30 presso la Sezione di Polizia Stradale il dirigente, che si appresta ad assumere il nuovo incarico nel Capoluogo ligure, alla presenza del Prefetto, del Questore, del Sindaco di Nuoro e del Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale per la Sardegna di Cagliari saluterà e ringrazierà le Autorità e i propri collaboratori.

Dal prossimo 10 febbraio 2020 il Primo Dirigente della Polizia di Stato Giacinto Mattera lascerà l’incarico di dirigente la Sezione di Polizia Stradale di Nuoro per assumere quello di dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Genova. In Sardegna dal 1995, dopo tre anni di attività in questa provincia, nel lasciare il Capoluogo barbaricino e la Sardegna il dr. Mattera porta con sé un indimenticabile bagaglio ricco di esperienze di elevatissimo livello, sia umano che professionale. Durante la sua permanenza a Nuoro la Polizia Stradale è stata protagonista di importanti servizi che hanno visto le strade della Provincia teatro di manifestazioni in ambito sportivo con il passaggio e la tappa in Tortoli del Giro d’Italia. In tutte le emergenze, da quelle degli incendi boschivi alle alluvioni che sovente interessano il territorio la Polizia Stradale sotto il coordinamento delle Autorità di PS, si è sempre distinta in efficaci interventi di soccorso pubblico e nella gestione della viabilità. Tra queste si ricorda la copiosa nevicata del 2017 che bloccò l’intera rete viaria della provincia di Nuoro dividendo la Sardegna per un’intera settimana.