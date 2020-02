Sassari: autonoleggio e taxi a confronto con il Comune

La rappresentanza territoriale della FINCC continua nel suo lavoro di confronto con le varie istituzioni Regionali e Comunali a tutela della categoria del Noleggio con Conducente . Nelle scorse settimane analogo incontro si era tenuto con la dirigenza del Comune di Alghero e l’assessore allo sviluppo economico Giorgia Vaccaro,. Anche in questo caso l'argomento affrontato riguardava l’approvazione del Regolamento TAXI e NCC ancora in fase di ultima approvazione.









La riunione si è rivelata estremamente utile in quanto ha consentito la verifica di varie criticità per quanto riguarda la viabilità del trasporto pubblico locale non di linea ( TAXI-NCC ) con oggettive difficoltà durante lo scarico dei clienti prevalentemente in varie vie della città a senso unico di circolazione. NOn è diversa la situazione per i bus turistici e di linea . Il confronto ha portato a ipotizzare alcune soluzioni che sono al vaglio dell’amministrazione algherese. L'organizzazione di categoeria auspica che i chiarimenti giungano prima dell'avvio della stagione turistica.