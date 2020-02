La morte di Speranza Ponti: nuovi sovralluoghi e spunta un possibile complice del Farci

Va ricordato ancora che gli inquirenti e la Procura non credono alla ipotesi del suicidio. La tragica fine della donna ha destato una vastissima emozione a ogni livello, le amministrazioni comunali di Alghero e Uri hanno annunciato che dichiareranno il lutto cittadino nella giornata in cui si svolgeranno i funerali. Attestazioni di affetto e grande solidarietà giungono alla famiglia di Speranza che, va ricordato, ha combattuto a lungo denunciandone la scomparsa e rifiutando le teorie di un presunto viaggio della giovane. Teorie che venivano diffuse nel web anche dall'imputato che bene sapeva, dal 5 o 6 di dicembre, che fine aveva fatto la sua fidanzata.

Nella foto i controlli dei Carabinieri nella pizzeria dell'imputato in via XX settembre ad Alghero



Farci si è sempre difeso sostenendo che la sua compagna si sarebbe suicidata nell'abitazione di via Vittorio Emanuele ammettendo di fatto soltanto l'occultamento di cadavere e la gestione del bancomat di Speranza. Tesi che non ha convinto i magistrati della Procura e i carabinieri, tant'è che il giudice ha negato l'attenuazione della misura restrittiva richiesta dall'avvocato del Farci, Daniele Solinas, disponendo la permanenza in carcere. Tra i diversi aspetti di questa tragica e terribile vicenda gli inquirenti stanno cercando di accertare come il corpo sia stato trasportato a Carrabuffas. Se del traspoorto si sia occupato il solo Farci o se qualcuno lo abbia aiutato. E non si tratta di particolare di poco conto. C'è inoltre attesa per i risultati delle perizie in corso. Il medico legale ha chiesto tempo, la complessità delle verifiche è particolare, e dalle conclusiooni possono giungere elementi importanti per ricostruire la dinamica delle ultime ore di vita di Speranza Ponti.

Ore piuttosto febbrili quelle in corso per i Carabinieri della Compagnia di Alghero, quelli del Ris di Cagliari e i magistrati della Procura della Repubblica di Sassari, tutti impegnati nella ricostruzione della drammatica morte di Speranza Ponti, la donna di Uri, appena 50enne, scomparsa il 5 dicembre dello scorso anno e ritrovata il 30 gennaio, priva di vita avvolta in un lenzuolo nelle campagne di Carrabuffas. Dopo il sovralluogo nell'abitazione della coppia in via Vittorio Emanuele ad Alghero, gli inquirenti hanno nuovamente visitato i locali della pizzeria di via XX Settembre dove Massimiliano Farci, 53enne di Assemini, detenuto in regime di semilibertà per un omicidio commesso a Cagliari nel 1999, gestiva una pizzeria presumibilmente finanziata dalla stessa Speranza Ponti la cui condizione economica registrava negli ultimi tempi una situazione favorevole grazie alla vendita di un immobile che la donna possedeva a Genova. Massimiliano Farci, come è noto, si trova rinchiuso nel carcere di Bancali con la pesantissima accusa di omcidio, occultamento di cadavere e appropriazione indebita del bancomat della donna.