Ennesimo guasto sulla condotta dell’Enas in prossimità di Porto Torres

Un secondo intervento, sempre da parte di Enas e per altri guasti sulla condotta adduttrice, è in programma invece la prossima settimana e causerà l’interruzione del servizio per ben 36 ore, dalla mezzanotte di martedì 11 alle ore 12 di mercoledì 12 febbraio. Il Consorzio industriale provinciale di Sassari invita pertanto gli utenti a limitare per quanto possibile l’uso delle risorse idriche.