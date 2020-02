FSI-USAE: al Brotzu non pagano gli starordinari

A questo si aggiunga la quasi totale assenza di comunicazione tra la direzione aziendale ed il proprio personale. A partire dal mese di dicembre, infatti, e senza nessuna preventiva comunicazione, il personale non riceve più i cedolini di pagamento nella propria casella di posta elettronica ma deve andare a cercarseli all’interno del proprio fascicolo personale sul portale SiSar.





Non si capisce il motivo di questo cambiamento, in peggio, ma si ritiene che si sarebbe almeno dovuto informare il personale. Inoltre nel cedolino del mese di dicembre è stata pagata la produttività del 2018, il cui valore è risultato nettamente inferiore a quello del 2017. Solo chiacchierando per i corridoi si scopre che si trattava di un acconto pari a circa il 70% dell’intero ammontare. Anche in questo caso l’Azienda non si è preoccupata affatto di informare i propri dipendenti né sul fatto che quanto pagato era un acconto né su quando verrà erogato il saldo.









Il Brotzu continua a presentarsi come eccellenza della sanità sarda ma di fatto la comunicazione con i dipendenti segue metodi ancestrali come quello della tradizione orale conclude Mariangela Campus, Segretaria Confederale USAE.

“Straordinari? Manca l’accordo”. Questa era stata in sintesi la risposta con la quale il commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Brotzu Paolo Cannas aveva replicato alla accuse mosse dall’FSI USAE sul mancato pagamento degli straordinari al personale dipendente. Era il mese di ottobre 2019 e, come indicava Cannas, l’Azienda era in fase di contrattazione con i sindacati. L’accordo è stato poi raggiunto e firmato il 3 dicembre prevedendo, tra le altre cose, uno stanziamento di 150.000 euro per il pagamento degli straordinari del comparto” spiega Mariangela Campus, Segretaria Confederale USAE. Peccato però che ad oggi nelle buste paga dei dipendenti non si veda traccia del pagamento di una sola ora di straordinario.