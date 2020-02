Alghero: dopo la posidonia spiaggiata c'è ora quella da marciapiede

La burrasca di vento che ha investito la costa nord occidentale nella giornata di martedì scorso, oltre ad aver provocato un consistente abbassamento delle temperature, ha dato vita a un fenomeno che, nelle proporzioni in cui si è verificato, gli algheresi non ricordavano da tempo: le raffiche di maestrale hanno portato a terra impressionanti quantitativi di alghe che si sono dispersi nell'area urbana antistante i depositi di posidonia di san Giovanni e quindi, soprattutto, nel quartiere della Pivarada.





La foto ripropone i cumuli di "paglia marina" intrisi di sabbia che si sono realizzati in via Spano, ma il fenomeno interessa praticamente tutta la viabilità interna del popoloso quartiere a ridosso della fascia costiera dove si trovano le alghe portate a terra dalle mareggiate. Sarebbe utile che il servizio di igiene urbana procedesse alla rimozione dei cumuli in questione anche per evitare che, in caso di pioggia, questi imponenti quatitativi di materiale finiscano nei tombini contribuendo a intasarli e a ridurre così in modo vistoso le funzioni di raccolta delle acque piovane.