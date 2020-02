“La Regione sosterrà il progetto della Fondazione DNA Ogliastra"

“L’Ogliastra è una delle cinque aree del pianeta, le così dette ‘blue zone’, che per la longevità dei suoi abitanti ha sollevato numerosi quesiti, tutt’ora oggetto di studio”, ha precisato Nieddu. “Stiamo proseguendo su un percorso già tracciato da alcuni mesi. La raccolta firme per chiedere la restituzione dei campioni procede e tanti donatori hanno già revocato il proprio consenso all'utilizzo dei dati da parte di Tiziana Life. A breve l'associazione potrebbe ottenere la custodia del materiale genetico, abbiamo quindi deciso di condividere un percorso con Identità ogliastrina e anticipare i tempi. L'associazione ha dato il primo impulso con la costituzione della Fondazione, questo permetterà di essere operativi nel momento in cui ci sarà anche la disponibilità dei campioni”, conclude il titolare della Sanità.









“Siamo convinti – precisa l'assessore Sanna – dell'importanza di questa battaglia. È una grande opportunità per la Sardegna, sia per la possibilità di mantenete e promuovere la ricerca in Sardegna, sia per le ricadute in termini di promozione del territorio. Non solo genetica, la longevità dei nostri centenari è direttamente connessa allo stile di vita e all’ambiente. Elementi d’attrazione che posso costituire un volano per i nostri prodotti e la nostra economia. La Regione sarà garante di tutto questo. La nostra volontà non è solo quella di sostener i progetti legati al Dna ogliastrino, per cui stiamo individuando modalità e risorse adeguate, ma il nostro compito sarà quello di vigilare affinché nessuno possa più sottrarre ai sardi un bene così prezioso”, conclude l’esponente della Giunta Solinas.