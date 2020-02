Alghero: la rete del gas approda nel centro storico

La pianificazione degli interventi di ammodernamento dei servizi condivisa con i residenti prevede in questo segmento la posa in opera delle tubature per 132 metri lineari, per la durata di quattro settimane. In seguito, i lavori si sposteranno in via Cavour, nel tratto tra via Misericordia e via Manno. Per questo intervento di circa 300 metri di messa in opera di condotte, si renderanno necessarie altre quattro settimane. I lavori si sposteranno successivamente in via Santa Barbara, vicolo Bertolotti, via Ospedale.









Le opere non prevedono presenze contestuali di altre imprese, tenuto conto che lungo queste viabilità non sono programmati scavi per manutenzioni straordinarie di altro tipo. L’Amministrazione ha chiesto all’impresa aggiudicataria delle opere la massima celerità e attenzione nell’esecuzione, in modo da limitare disagi durante la giornata ai residenti e alle attività commerciali.

Al via i lavori per la rete del gas nel centro storico. I lavori di posa in opera dell’importante infrastruttura destinata a produrre benefici e risparmi per i cittadini entrano nella fase più delicata, intervenendo nel cuore della città vecchia. L’inizio degli scavi è previsto lunedì 10 febbraio in via Gilbert Ferret, nel tratto compreso tra via Carlo Alberto e via Cavour.