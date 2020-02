Cronaca Alghero: a caccia di topi

Campagna di derattizzazione in corso in città. L’Ufficio Ecologia in collaborazione con la Società Multiss sta attuando un programma di operazioni che hanno interessato già varie zone dell’abitato. Gli interventi sono in corso sulla base di un calendario che suddivide in aree di intervento la città. Quarto le macro aree d’azione, a loro volta suddivise in zone di lavoro. Particolare frequenza è stata attribuita al Centro Storico, dove gli interventi vengono ripetuti con cadenza superiore al resto delle aree e delle zone. Dietro richiesta dell’Amministrazione, infatti, le operazioni di derattizzazione nella città murata verranno eseguite con azioni capillari nei vicoli e nelle piazze. Oltre agli interventi organizzati e calendarizzati dall’Ufficio Ecologia, riguardanti quasi tutta la rete viaria cittadina con derattizzazioni mirate, i servizi verranno effettuati anche in base alle segnalazioni dei cittadini e degli organi di vigilanza che evidenziano presenze di ratti.