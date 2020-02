Porto Torres: nuovi pali per l'illuminazione pubblica

«L’intervento – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – va ad integrare le attività già avviate con il ripristino dell'illuminazione in via Nervi e via Kennedy e dell’intera linea di via IV Novembre. I pali rimossi sono stati esaminati nelle scorse settimane dai tecnici che li hanno considerati non più funzionali. Saranno sostituiti da tredici strutture più moderne e sicure. La spesa sostenuta per i precedenti lavori sulle linee e per i nuovi punti luce è pari a 37mila euro». Verranno installati cinque pali in via Costa, tre in viale della Libertà, uno rispettivamente nelle vie del Cisto, Galvani, Principe di Piemonte, Croce e Sanzio.









«Si tratta di piccoli ma significativi interventi che stiamo eseguendo sulla base delle segnalazioni inviate direttamente dai cittadini. L'amministrazione ha individuato le risorse per intervenire in quelle strade. Il monitoraggio dell’Ufficio Manutenzioni e della Engie, che gestisce il nostro servizio di pubblica illuminazione, proseguirà anche nelle prossime settimane per verificare se esistano altre situazioni di emergenza e criticità negli impianti cittadini», conclude l’assessore.

Sono cominciati i lavori di sostituzione e installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in diverse vie della città. L'amministrazione comunale ha stanziato i fondi per il posizionamento di alcuni pali al posto di quelli rimossi per cause di sicurezza. Le strutture erano state dismesse dalla Engie, gestore del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, dopo un confronto con gli uffici comunali.