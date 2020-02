Nella giornata odierna continua incessante l'opera dei Vigili del Fuoco chiamati a fronteggiare numerose richieste di intervento causa del forte vento in tutta la Sardegna, prevalentemente in Gallura. Gli interventi sono più che altro per la caduta di alberi, insegne e tegole pericolanti, camini ecc. Ad Alghero, nel porto e precisamente nel piazzale della Lega Navale, è caduta dall'invaso una barca a vela.