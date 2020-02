Uri: rinviati i funerali di Speranza Ponti

La cerimonia funebre era prevista per giovedì nella Parrocchia di Nostra Signora della Pazienza di Uri. E' possibile che a determinare la sospensione del funerale abbia contribuito il fatto che sul corpo della donna morta ad Alghero, in circostanze ancora da chiarire, sono in corso da parte dell'autorità giudiziaria accertamenti e perizie nescroscopiche per individuare le cause della morte. L'ultimo viaggio di Speranza, durante il quale è prevista la lettura della preghiera contro il femminicidio scritta dalle suore francescane, sarà quindi fissato al termine delle procedure di legge ancora in corso.