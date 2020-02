Alghero: delitto di Speranza Ponti - Massimiliano Farci resta in carcere

Si è svolto nel carcere di Bancali l'interrogatorio di Massimiliano Farci, l'uomo di 53 anni, di Assemini, accusato di aver ucciso la compagna Speranza Ponti, 50 anni, di Uri. Farci è stato interrogato dal gup del Tribunale di Sassari, Antonello Spanu, al quale ha ribadito la sua tesi originaria: Speranza si è suicidata. Suicidio avvenuto nella casa di via Vittorio Emanuele ad Alghero e scoperto dallo stesso Farci al rientro dal lavoro di gestore di una pizzeria in via XX Settembre.







L'uomo ha ammesso di aver occultato il cadavere lungo la strada di campagna di Carrabuffas. La tesi del Farci, che è difeso dall'avvocato Daniele Solinas, che per lui aveva chiesto gli arresti domiciliari, non sembra aver convinto il giudice che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Sul fronte delle indagini è ora tempo di accertamenti tecnici: martedì sarà eseguita sul corpo di Speranza Ponti la perizia necroscopica. Da segnalare che le indagini sono coordinate dal procuratore Gianni Caria e svolte dai Carabinieri della Compagnia di Alghero con il supporto del comando provinciale di Sassari e del Ris di Cagliari.