Cronaca Alghero: mille euro per 2 buste di ricci - Sanzionato un pescatore sportivo

Un centinaio di ricci di mare raccolti nei pressi della scogliera antistante la Torre dei Cani, lungo i bastioni della vecchia Alghero, costeranno care a un pescatore sportivo algherese sorpreso dagli agenti della base navale della Guardia Forestale. Costeranno una sanzione amministrativa che potrebbe raggiungere i 3 mila euro ma che solitamente viene applicata con la quota minima, 1000 euro. Più o meno come quella inflitta a quel gruppo di bracconieri napoletani che, in pieno fermo biologico, nel 2017, operazione della Guardia di Finanza di mare, avevano fatto incetta di circa 25 mila ricci per riempire di polpa di ricci una settantina di vasetti. La Regione ha fatto divieto alla pesca sportiva dei ricci valutando che l'impoverimento della specie è imputabile proprio a questo tipo di pesca. I ricci sono stati rigettati in mare e l'attrezzatura del sub sportivo sequestrata. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato scorso.