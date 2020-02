Cronaca Alghero: Pivarada al buio - Lungo black out in tutto il quartiere

Se non ci fosse stata la luce delle insegne delle attività commerciali il quartiere della Pivarada ad Alghero sarebbe rimasto completamente al buio nella tarda serata di domenica. La via Catalogna, via Diez, le strade interne alla Pivarada sono rimaste prive di illuminazione pubblica. Una situazione di precarietà che, proprio alla Pivarada, si verifica con una certa regolarità. Disagi naturalmente nel quartiere anche per la diffusa condizione di insicurezza determinata dal buio.