Fallisce la rapina in farmacia: i dipendenti non consegnano l'incasso

Ha atteso i momenti che precedono la chiusura della farmacia, poi con il volto mascherato e una pistola in pugno è entrato nell'esercizio minacciando i dipendenti di gravi conseguenze se non avessero consegnato l'incasso. Ma per niente intimiditi i farmacisti hanno chiamato il 112 rifiutandosi di collaborare. A quel punto il rapinatore si è innervosito e ha lasciato il locale scomparendo nelle strade laterali. La vicenda si è verificata a Serdiana e ora i Carabinieri sono sulle tracce dell'uomo che dovrebbe aver lasciato tracce nelle riprese delle telecamere di sorveglianza.