Alghero: la morte di Speranza Ponti - Lunedì l'interrogatorio di Farci - Attesa la perizia necroscopica

E' stato lo stesso Farci durante un lungo interrogatorio svoltosi nella caserma di via Don Minzoni a fornire le indicazioni che hanno consentito di trovare il cadavere della Ponti. L'uomo sostiene che la donna si è suicidata impiccandosi nell'appartamento di via Vittorio Emanuele ad Alghero, nel quale la coppia viveva, e che il suo ruolo è stato soltanto quello di nasconderne il corpo tra la vegetazione di Carrabuffas. Tesi che non convince il sostituto Beatrice Giovannelli, cui è affidata l'indagine, e tantomeno il procuratore della Repubblica Gianni Caria che coordina la drammatica vicenda.





Un importante contributo alla ricostruzione della tragica fine di Speranza Ponti potrà giungere dalla perizia necroscopica il cui compito è proprio quello di individuare le cause della morte. Sulle motivazioni che hanno spinto il Farci a non denunciare immediatamente alle forze dell'ordine il suicidio di Speranza Ponti pesa ormai in maniera evidente il fatto che avendone la gestione del bancomat l'uomo voleva continuare ad utilizzare le risorse finanziarie che si trovavano sul conto della donna che sembrebbe siano piuttosto consistenti.









Risorse grazie alle quali il Farci aveva avviato una attività commerciale in via XX Settembre ad Alghero con la gestione della pizzeria Sergio's. Il movente economico quindi irrompe in maniera pesante nelle indagini, una pista che gli iquirenti stanno seguendo con particolare attenzione. A proposito degli inquirenti da segnalare lo straordinario lavoro di indagini svolto dai carabinieri della Compagnia di Alghero ai quali è andato anche il plauso del Procuratore Gianni Caria.

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sassari, dottor Antonello Spano, interrogherà lunedì mattina nel carcere di Bancali Massimiliano Farci, il 53enne di Assemini difeso dall'avvocato Daniele Solinas, che da sabato si trova agli arresti con l'accusa di omicidio doloso, occultamento di cadavere, furto e indebito utilizzo del bancomat di Speranza Ponti, la donna di 50 anni di Uri , sparita dal 5 dicembre scorso e il cui corpo privo di vita è stato ritrovato dai Carabinieri della compagnia di Alghero tra i cespugli delle campagne di Carrabuffas.