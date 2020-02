Airitaly: i sindacati chiedono un incontro urgente

"Occorre ricordare come le scriventi organizzazioni - si legge nella nora - stiano denunciando da tempo la crisi in cui versa la compagnia, per le ragioni esposte nel memorandum presentato al Ministro dei Trasporti, nell'incontro tenutosi presso la sede del Ministero lo scorso novembre. Come è noto i sindacati in questione non hanno sottoscritto l'accordo quadro del 2016, che conteneva al suo interno chiari profili di illegittimità nella parte che interessava la riduzione del personale ed era altresì insufficiente a garantire un reale rilancio della compagnia aerea MeridianaFly (ora Air Italy) per l'evidente mancanza di impegni concreti da parte di coloro i quali lo sottoscrissero. A tal proposito occorre ricordare che ben tre tribunali, sia in primo grado che in appello, hanno accolto le ragioni della Associazione Piloti. Cobas e Usb, nella parte riguardante i licenziamenti collettivi, reintegrando il personale illegittimamente licenziato, mentre preme sottolineare come non vi sia ad oggi alcun piano di sviluppo utile a garantire la sopravvivenza dell'azienda nel medio-lungo termine.





Ad una situazione interna grave e priva di una guida credibile, nella totale assenza di relazioni sindacali proficue con le organizzazioni sindacati maggiormente rappresentative delle rispettive categorie, si aggiungano fattori esogeni e una situazione di sistema altrettanto critica che necessita l'assunzione di responsabilità politiche al fine di affrontare quanto sta accadendo. Ricordiamo infatti: - il grounding della flotta 737 Max a seguito dei due incidenti che hanno coinvolto tale tipologia di aeromobile in altre compagnie (Lion Air e Ethiopian) per gli evidenti difetti di progettazione. A seguito della globale messa a terra di tale tipologia di aeromobile da parte delle autorità competenti, Air Italy, che già ne aveva sospeso il ritiro prima del secondo incidente, ha colto l’occasione per ricorrere ad un uso massiccio del cosiddetto dump-lease, affidando a compagnie estere (Bulgarian Air, Tarayan Jet e Lumiwings) la pressoché totalità dei voli di medio e corto raggio, causando quindi una cronica diminuzione dell'attività lavorata dai dipendenti direttamente assunti in Air Italy."





Lanota aggiunge ancora : " Abbiamo ripetutamente denunciato tale situazione all'attenzione delle istituzioni competenti. Il ricorso all'uso massiccio di compagnie estere ha comportato una riduzione della flotta a cinque aeromobili; - la dismissione dell'attività di manutenzione degli aerei e la conseguente perdita di personale altamente qualificato, passato peraltro alle dipendenze di aziende direttamente concorrenti di Air Italy, in spregio dell’ormai dimenticato progetto del polo di eccellenza manutentiva sarda; - la ventilata dismissione del call center e l'affidamento del servizio a terzi; - la grave situazione per quel che concerne la continuità territoriale sarda in quello che storicamente è un mercato di riferimento per la società chiamata oggi Air Italy, prima Meridiana e Alisarda.





L'assenza di un quadro normativo certo, la possibilità che non vi sia alcuna proroga al regime attuale e la mancata approvazione del progetto regionale che porti poi alla pubblicazione del bando di gara internazionale per l'aggiudicazione si rotte soggette a oneri di servizio pubblico. Queste incertezze rendono ancora più complicata la situazione poiché, ricordiamo, Air Italy impiega attualmente oltre 600 dipendenti nel territorio sardo laddove é stata in passato garante dei collegamenti da e per la Sardegna sia in regime di CT1 che di CT2 dai due maggiori aeroporti, Cagliari e Olbia con una massiccia offerta di voli in tutte le stagioni dell'anno; la crisi che sta interessando le compagnie aeree nazionali, Alitalia in primis, e l'assenza di un reale impegno politico di riforma del sistema del trasporto aereo, a seguito della stesura di un disegno di legge delega che appare ormai arenato e che è comunque strumento insufficiente per affrontare l’attuale crisi che necessita azioni immediate e provvedimenti straordinari.









Per le ragioni sopra esposte, si rende necessario e urgente un tavolo di discussione che affronti tutte le problematiche esposte, al fine di tutelare TUTTI i dipendenti coinvolti ed evitare pertanto una grave crisi occupazionale e sociale, richiamando gli investitori ai propri doveri ovvero presentare un piano di investimenti e sviluppo che consenta - conclude la nota dei tre sindacati - la crescita di Air Italy in un mercato del traporto aereo che sta invece attraversando un periodo di grande crescita ed espansione.

Le organizzazioni sindacali Associazione Piloti , rappresentata da Emiliano Baragatti , Cobas L.P. ,Domenico Teramo , e USB Lavoro Privato , Francesco Staccioli, hanno presentato una richiesta d'incontro urgente e la convocazione del tavolo di confronto con la società Airitaly. Le forze sociali in una lunga nota, espressione delle rappresentanze nazionali ed aziendali, chiedono urgentemente un incontro per aprire un tavolo di discussione che affronti la crisi che sta interessando la società Air Italy che oggi impiega circa 1200 dipendenti dislocati nei territori sardo e lombardo.