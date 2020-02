Furto in appartamento a Sassari: due nomadi arrestate a Milano

Su indagini effettuate dal personale della Polizia di Stato di Sassari sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Milano due giovani nomadi, J.M. di 25 anni e M.N. di 22, poiché individuate quali responsabili di un furto commesso presso un’abitazione sita in un condominio della via Togliatti a Sassari. Le due giovani, approfittando dell’assenza dei proprietari, avevano forzato la serratura dell’appartamento e, dopo averlo messo a soqquadro, avevano portato via contante per oltre mille euro. Nel lasciare il palazzo, però, avevano incrociato per ben due volte, un condomino che, soprattutto di una delle ragazze, aveva descritto scrupolosamente agli investigatori i tratti somatici.





Sulla base dell’attività investigativa della Squadra Mobile e tecnica della Polizia Scientifica, è stato ricostruito quanto accaduto e il quadro degli elementi raccolti ha portato gli investigatori ad individuare le due giovani: due nomadi che, a conferma dei sospetti degli investigatori, alcuni giorni dopo il fatto sono state denunciate per ricettazione. Purtroppo quando il GIP del Tribunale di Sassari, a seguito della segnalazione della Polizia, ha emesso a loro carico l’Ordinanza di custodia cautelare, le due ragazze erano già andate via da Sassari; ma il personale della Squadra Mobile, al corrente dei loro frequenti spostamenti a Milano, ha interessato i colleghi dell’omologo ufficio lombardo che, effettivamente, hanno rintracciato le giovani e le hanno tratte in arresto nella giornata di ieri.