Cagliari: riconoscimento scientifico internazionale per la clinica ortopedica

Il lavoro scientifico eseguito dalla Clinica Ortopedica e Traumatologica, Dipartimento Scienze Chirurgiche, dell'Università di Cagliari è stato citato da una prestigiosa rassegna stampa Americana come esempio di rilevanza Clinica perché ha evidenziato l'importanza della tecnica mini-invasiva in artroscopia nel trattamento delle fratture articolari di ginocchio. La metodica rappresenta una complessa ma efficace tecnica chirurgica che garantisce risultati clinici di elevata qualità con minori tassi di complicanze e più rapida ripresa funzionale rispetto alle tecniche tradizionali. L'Editor ha evidenziato lo studio clinico come esempio di corretta metodologia scientifica e sottolinea la necessità di condurre studi prospettici per aumentare la valenza scientifica.