Alghero: il detenuto pizzaiolo è stato arrestato per l'omicidio di Speranza Ponti





Il Farci è difeso dall'avvocato Daniele Giuseppe Solinas. L'uomo durante il lungo interrogatorio nella caserma di via Don Minzoni ad Alghero ha ammesso che la Ponti si era suicidata il 6 di dicembre e che lui aveva occultato il cadavere. Sul posto hanno operato anche i Carabinieri dei Ris di Cagliari. Ora saranno eseguite le perizie necroscopiche per risalire alle cause della morte della donna.









L'intera vicenda viene alla luce quando i familiari di Speranza Ponti decidono di rivolgersi ai Carabinieri e raccontare le loro ansie e paure . Il procuratore Caria ha evidenziato la grande professionalità dei Carabinieri della Compagnia di Alghero nello svolgimento di indagini particolarmente complesse e delicate.

Massimiliano Farci, 53 anni, il detenuto in semilibertà che gestiva la pizzeria di via XX Settembre ad Alghero, compagno di Speranza Ponti, la donna di 50 anni, originaria di Uri, trovata morta nelle campagne di Carrabuffas, è stato arrestato per omicidio doloso , occultamento di cadavere, furto e utilizza indebito di Bancomat della donna. L'informativa giunge direttamente dal procuratore della Repubblica del Tribunale di Sassari, dottor Gianni caria.