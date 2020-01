Alghero: ritrovato a Carrabuffas il corpo senza vita della donna scomparsa

Non è più un giallo la scomparsa di Speranza Ponti, la donna di 50 anni originaria di Uri, scomparsa dallo scorso mese di dicembre. Il suo corpo privo di vita è stato trovato dai Carabinieri della Compagnia di Alghero nel residence Vista Blu, alla perferia estrema di Alghero, sulla direttrice di Carrabuffas. I carabinieri sono arrivati alla scoperta del corpo della donna dopo una intera giornata trascorsa con quello che sembra essere stato il suo compagno, Massimiliano Farci, originario di Assemini, 53 anni, già condannato nel 1999 per omicidio, delitto commesso a Cagliari.





L'uomo è al momento in regime di semilibertà, gestisce una pizzeria in via XX Settembre ad Alghero e la notte rientra nel carcere di via Vittorio Emanuele. Pizzeria nella quale sembra abbia collaborato attivamente proprio Speranza Ponti. Il ritrovamento del cadavere della donna dopo una giornata di interrogatorio del Farci lascia intravedere l'ipotesi che sia stato lo stesso Farci a mettere sulla strada giusta i militari. L'operazione è ancora in corso.