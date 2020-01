Alghero: indagini dei Carabinieri per la scomparsa di una donna - Sequestrata una pizzeria

Difficilmente i militari stazionano così a lungo nello stesso posto se non ci sono ragioni specifiche e questa situazione ha favorito la nascita di ipotesi e sospetti difficilmente controllabili se non in via ufficiale. Ma di ufficiale non c'è niente. Informazioni parziali e tutte da controllare riferiscono che i carabinieri stanno svolgendo accertamenti in relazione alla scomparsa di una donna di 50 anni originaria di Uri che non da notizie di se dal mese di dicembre scorso.









La presenza dei militari nel pubblico esercizio sarebbe stata motivata dal fatto che il titolare dell'attività aveva con la donna in questione abituali frequentazioni. E' quindi possibile che i militari lo abbiano interrogato per approfondire le dinamiche di questa scomparsa. Ma non solo: gli uomini dell'Arma avrebbero anche proceduto al sequestro dell'esercizio pubblico.

Per buona parte della giornata di ieri, giovedì, la presenza di una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Alghero in prossimità di un pubblico esercizio in via XX Settembre, gestito da un pregiudicato originario di Assemini, ha alimentato ogni tipo di illazione.