Straordinario omaggio di Bellitalia a Castelsardo

Il diario, distribuito a tiratura nazionale con i numeri a cavallo tra 2019 e 2020 della rivista, è uno scrigno di 13 disegni, uno per ciascun mese a cui si aggiunge quello di copertina, tra le decine di borghi della rubrica “I borghi disegnati” che Matteo Pericoli tiene dal 2016.









Matteo Pericoli, architetto, autore, disegnatore e insegnante, dopo la Laurea al Politecnico di Milano si trasferisce a New York dove lavora presso importanti studi di architettura. Nel 2007 completa Skyline of The World, un murale di 120 metri per l’aeroporto JFK di New York. Attualmente vive a Torino dove nel 2010 ha fondato il Laboratorio di Architettura Letteraria. "Ringraziamo Matteo Pericoli e la prestigiosa rivista Bell’Italia per il prezioso omaggio alla nostra Città - afferma il sindaco Antonio Capula – siamo fortemente convinti che la promozione turistica si trasmetta anche e soprattutto attraverso queste iniziative”.