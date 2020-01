Alghero: commissione mensa al lavoro

L’Amministrazione ha compiuto uno sforzo ulteriore in questo avvio di stagione scolastica, anticipando al 1° settembre il servizio mensa, in accordo con l’azienda che gestisce il servizio di ristorazione scolastica. “Con la commissione mensa – spiega ancora Maria Grazia Salaris - si riavvia quindi un rapporto di collaborazione che l’Amministrazione intende tenere aperto per recepire suggerimenti, accogliere segnalazioni, collaborare ai processi decisionali”.

Incontro con la commissione mensa scolastica oggi negli uffici della Pubblica Istruzione. Con l’Assessore Maria Grazia Salaris si è riunito l’organismo composto da rappresentanze dei genitori e di insegnanti dei tre circoli didattici cittadini. “L’alimentazione dei bambini è un tema sul quale Amministrazione e genitori, con gli insegnanti, vuole tenere in doveroso conto - ha detto l’Assessore nell’incontro – in quanto l’argomento è di rilievo assoluto.” L’incontro apre ad una serie di altri appuntamenti cadenzati in maniera tale da avere uno stretto rapporto con la Commissione, che svolge un ruolo indispensabile per contribuire al processo decisionale su un tema di interesse come l’alimentazione dei bambini a scuola.