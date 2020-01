L'allarme del coronavirus: niente Capodanno cinese a Cagliari

Gli organizzatori del Capodanno cinese a Cagliari precisano che “mai come in questo momento sia però utile e doveroso contrastare pregiudizi infondati, attraverso la via della solidarietà e dell'unione, mostrando quanto di bello vi sia nelle nostre due culture che convivono da decenni sotto "la stessa luna", ma che a volte troppo poco conoscono l'una dell'altra”. “Per questo”, conclude il comitato, “avremmo voluto dedicare agli amici cinesi e sardi un momento di scambio culturale solidale che rafforzasse, nell'anno ufficiale italo-cinese, l'amicizia fra i due popoli. Ma purtroppo non si sono verificate le giuste condizioni né le si è volute favorire. Rimandiamo ad altro tempo iniziative di promozione sociale e reciproca conoscenza”.

“Riteniamo altresì doveroso evitare la diffusione di falsi ed eccessivi allarmi”, precisano gli organizzatori, “soprattutto per quanto il nostro territorio: da un lato perché la Cina sta attuando misure di controllo e contenimento encomiabili e senza precedenti, dall'altro perché la popolazione cinese residente in Sardegna non appartiene all'area di Wuhan e territori limitrofi e poco vi ha a che fare. Molti componenti della comunità residente in Sardegna sono nati in loco e alcuni non sono addirittura mai stati nel Paese di Mezzo”.